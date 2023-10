Pucrs recebe o concerto Un Rayo de Luz: Misa Criolla e Navidad Nuestra

O concerto Un rayo de luz – Misa Criolla e Navidad Nuestra, de Ariel Ramírez e Félix Luna, será apresentado nesta quarta-feira (1º), às 20h, no Teatro da Pucrs (avenida Ipiranga, 6681). Com entrada gratuita, o evento integra as comemorações dos 75 anos da instituição e faz parte da programação da abertura do Festival de Música Coral Sacra "Musica Dei" e da Convenção Nacional da Associação Brasileira de Regentes de Coros – Abraco.

Serão mais de 150 artistas brasileiros e argentinos no palco, em torno da música sacra latino-americana, sob regência do maestro Marcio Buzatto.

Somam-se aos coros, Demétrio Xavier, no violão e na apresentação de questões intrínsecas à nossa cultura e às obras de Ramírez, Luna e Yupanqui durante o concerto, além de Olinda Allessandrini no piano, Carlittos Magallanes no bandoneon, Ricardo Arenhanldt na percussão, Lucas Araújo no violão, Beto Chedid no charango, Gabriel Nunes no contrabaixo acústico e o cantor Daniel Torres.