O Rap in Cena abriu muitas portas pra mim, diz L7nnon

O Rap in Cena traz muitas atrações . Esse ano foram mais de 70 shows. Isso oportuniza que artistas menos renomados possam divulgar seu trabalho e dividir o palco com seus maiores ídolos.

Esse foi o caso do L7nnon. Hoje indiscutivelmente uma das maiores referências do País, também já foi iniciante, e teve o festival como um dos primeiros eventos de grande repercussão que o colocou no palco. “Estou cantando no Rap In Cena desde o início da minha carreira. Este é quarto ano que compareço neste lugar, que abriu muitas portas pra mim e tem uma grande importância na minha trajetória”, disse o artista.

Sobre seu futuro, garante que pretende continuar com o mesmo empenho e projeta novidades para o ano que vem. “O que podem esperar do meu futuro é estar sempre trabalhando focado. É uma coisa que eu amo de paixão, estar levando minha arte para outros lugares. Só tenho a agradecer a Deus. Tenho dois álbuns lançados e meu próximo vai vir agora em 2024.”

L7nnon não esquece de mencionar a importância que seus fãs tiveram e ainda têm na sua trajetória. “Se deu certo é porque a gente se esforçou e as pessoas abraçaram nossa parada', disse.

Quem nunca se imaginou conhecendo seus maiores ídolos? O rapper não só conheceu os seus, mas também trabalhou com eles, ou melhor, com ele. “Sempre falei que meu feat dos sonhos era com o Mano Brown, o cara que mais me inspira na música. Tive o prazer de lançar uma música com ele.” A faixa em questão se chama se chama Atura o Baile, e foi gravada em 2022.