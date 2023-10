Djonga sobe no palco do Rap in Cena mais uma vez e empolga legião de fãs

O Rap in Cena acontece nos dias 28 e 29 de outubro no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. O evento chega a sua nona edição trazendo mais de 70 atrações para o público. Entre elas, está Gustavo Pereira Marques, o Djonga, que subiu ao palco logo no primeiro dia.

O artista natural de Belo Horizonte acaba de lançar um novo álbum, trazendo uma nova identidade com músicas que falam mais de amor. “Estou trazendo algo que já trazia nos outros discos, mas em maior quantidade. Estou gostando do resultado, quem entende o Djonga artista e o Djonga pessoa tá gostando, e quem não entende, sinto muito”, disse.



Figurinha carimbada nos palcos do evento, o rapper agradece a oportunidade de retornar. “Tô muito feliz de estar presente mais uma vez, espero vir ao evento em todos os anos que puder.” Ainda enfatizou a importância que os fãs tiveram, não só no show, mas em sua trajetória. “Quando a gente tem torcida, a gente está sempre jogando em casa. Graças a Deus minha torcida tem sido muito grande durante minha carreira.”



Perguntado sobre os próximos passos da carreira, mostrou- se animado, e garante que ainda tem um longo caminho a trilhar. “Não estou nem engatinhando ainda. Como artista, músico e ser humano ainda tenho muitos passos pra dar. Não tenho um Grammy ainda, vou me esforçar pra não morrer sem ter”, enfatizou o artista.