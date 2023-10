Primeiro fim de semana de Feira do Livro de Porto Alegre agrada o público

Um dos caminhos para a longevidade é a constante atualização. Nesse aspecto, a Feira do Livro de Porto Alegre tem sido bem-sucedida há quase 70 anos. A confirmação foi a presença de públicos de variadas faixas etárias que circulou pelas bancas dispostas na Praça da Alfândega neste primeiro final de semana da 69ª edição do evento.

No íncio da tarde do domingo de sol, a lotada tenda de de contação de histórias e apresentações de peças infantis ratificava esta renovação. Por entre as bancas, João e Nicole, de 8 e 6 anos respectivamente, vasculavam as prateleiras ao lado de seus pais: o petroleiro Darlan Luis Corrêa de Andrade, 54, e a dona de casa Carina Brites, 44. Orgulhoso de seus filhos, Andrade veio de Novo Hamburgo com os pequenos especialmente para fazer este passeio cultural. "A ideia é que elas escolham os livros as interessarem, mas a gente prefere dar algo mais didático, mais interativo", frisou o pai.

E até quem não é mais criança volta no tempo durante por entre os estandes. O coordenador de RH Jan Alexander, 49, considera a feira um "parque de diversões para quem gosta de ler". Da mesma forma, a sua namorada Débora Diniz, advogada de 44 anos, contou que a sua mãe a criou em meio aos livros. "Este ambiente é muito familiar para mim, pois desde a infância este é um compromisso tradicional da nossa família. Mesmo hoje, na era digital, eu não dispenso o livro físico, folhado e manuseado", ressaltou Débora.

Percebendo o interesse da gurizada, a responsável pelo espaço da editora L&PM, Daice Fuhr, dispôs os lançamentos das categorias adulto e infantojuvenil em locais igualmente acessíveis. "Ontem estes livros estavam mais escondidos, e hoje os colocamos na frente e percebemos um aumento nas vendas", disse a gerente. Diante do sucesso deste início da festa literária, ela prevê um ano com resultados "ainda melhores do que em 2022".

Mas, se os livreiros já estão percebendo os efeitos do ótimo movimento, os vendedores de outros artigos não sentiram grande impacto nestes primeiros dias. Uma das táticas da empresária Lara Mazzocchi, 29, foi trocar o seu expositor de pipocas e doces para outro ponto. "Ontem estávamos em um local com muito vento e hoje nos mudamos, a fim de melhorar as vendas. As estrelas são os livros, mas a pipoca faz parte do programa", torce Lara.

Já a artista de rua Jane Antunes, 57 anos, ainda estava com as mãos cheias de balões no início da tarde."O movimento está fraco, mas acredito que ao longo dos dias de feira vá melhorar", prevê pracista, que promete ponto "nos dias em que não estivee chovendo".