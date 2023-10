Borges diz que show no Rap In Cena foi o seu melhor no Sul

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho recebeu milhares de pessoas neste fim de semana para o Rap In Cena Festival 2023, com mais de 70 atrações.

No ano passado, cerca de 30 mil pessoas comparecem ao festival. Neste ano, 45 mil fãs já garantiram seus ingressos. No final da tarde deste sábado (28), primeiro dia do evento, o público veio em massa prestigiar os shows.

Uma das apresentações foi do carioca Borges, que cantou no palco Baile do Saulit no início da tarde, às 13h. "Ter sido escolhido no meio de muitos pra mim é gratificante, me senti muito feliz com a galera que chegou cedo para vir me ver", disse o cantor. O integrante da Mainstreet Records ainda desejou bom show para seus colegas que se apresentam no festival. "A vibe do público tá ótima, me surpreendeu bastante, foi o melhor show que eu já fiz no Sul", finalizou Borges.

As atrações serão divididas entre um palco principal, World Budweiser, e dois secundários, Bronx e Baile do Saulit. Como destaque, estão os artistas BK, Cristal, Djonga, Hungria, Kayblack, Major RD, MC Cabelinho, Veigh, Batalha da Aldeia vs. Batalha do Olimpo, LC Advanced, Samambaia, Coch e DJ Ninja, Bertoi. Fecham a noite Orochi às 20h55, Poze do Rodo às 22h e L7nnon às 23h05.