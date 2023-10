Abertura da Feira do Livro reúne autoridades nesta sexta-feira

A cerimônia de abertura da 69º Feira do Livro de Porto Alegre aconteceu nesta sexta-feira (27), primeiro dia do evento, que vai até 15 de novembro. O lema desta edição é Quem lê, sabe o caminho e o patrono é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Autoridades como o prefeito Sebastião Melo (MDB), o secretário municipal de Cultura, Henry Ventura, a diretora da Biblioteca Pública do Estado, Ana Maria de Souza, a secretária-adjunta de cultura do Estado, Gabriella Meindrad, o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, entre outros, estiveram presentes na cerimônia.

Em sua fala, Maximiliano ressaltou o foco na bibliodiversidade e caráter democrático da feira, além de comemorar a ampliação de horário, agora das 10h às 20h. "Livros são uma inesgotável fonte de prazer e um instrumento de promoção da cultura e conhecimento", afirmou. Ele ainda agradeceu as diversas verbas e fez um apelo para que os livros nunca saiam das instituições de ensino.

Já o patrono desta edição, Tabajara Ruas, agradeceu aos seus pais, por despertar, ainda na infância, em Uruguaiana, o amor pelos livros. O escritor criticou a desigualdade social, que lhe causa tristeza ao circular por Porto Alegre, além de condenar a escalada de extremistas políticos de direita pelo mundo - grupo que, segundo o patrono, demonstra ser contra a cultura. Mas afirmou que a literatura é a arte que ainda faz as pessoas pensarem e "me faz acreditar cada vez mais que quem lê realmente sabe o caminho". O patrono ainda leu duas crônicas suas, escritas há mais de uma década.

O presidente da Academia Rio-Grandense do Livro, Airton Ortiz, entregou a chave dourada para o patrono desta edição. Ele ainda passou para Tabajara a palavra secreta dos patronos, passada a cada edição desde 2014. "Através das barracas, podemos viajar para o passado e o futuro", finalizou Airton.

Autoridades municipais também contribuíram com a cerimônia. "A nossa Praça da Alfândega se transforma, neste período do ano, na praça dos livros. A leitura tem a capacidade de abrir as pessoas para o mundo, e a Feira do Livro é momento em que embarcamos em uma jornada de muita inovação e troca de conhecimento" disse o prefeito Sebastião Melo. "Todas as dificuldades foram superadas para este evento, com a união do Poder Público e da sociedade civil. Agora, estamos abrindo a feira, o que demonstra resiliência e otimismo com o futuro do livro", ressaltou o secretário Henry Ventura.

Durante os 20 dias de evento, a população poderá passear pelos 110 estandes e participar de uma intensa programação cultural, que envolve mais de 630 sessões de autógrafos, 15 oficinas de escrita e literatura e 155 palestras.