Sixteen Station Pub traz jazz e superação em edição dedicada ao Outubro Rosa

Jambo Trio e convidadas encerram a temporada 2023 do Sixteen Jazz no Sixteen Station Pub (Benjamim Constant, 747) com uma edição inteiramente dedicada ao Outubro Rosa neste domingo (29), às 19h30min. Juntam-se ao trio formado por Luis Henrique New (piano), Everson Vargas (contrabaixo) e Ricardo Arenhaldt (bateria) as musicistas Bibiana Dulce, Cristiane Scomazzon, Danielle Silveira, Elisa Cánovas Teixeira e Mari Kerber. Ingressos, a partir de R$ 45,00, no Sympla.O programa tem música e muita emoção com brilho no olhar de duas vitoriosas, que superaram o câncer de mama: Cristiane Scomazzon - atriz, locutora e musicoterapeuta que venceu o câncer de mama em 2017 - e Elisa Cánovas Teixeira - cantora e que venceu o câncer em 2021. Em uma celebração à alegria e ao autocuidado, a seleção musical vai incluir jazz, blues, MPB e samba. Amplificando a experiência, o Sixteen Station Pub, irá preparar comidas especiais e um drink exclusivo para a ocasião.