A Scheherazade das Américas

Mostra sobre Elis vai até 11 de novembro

Com curadoria da jornalista e pesquisadora Cláudia Antunes, a exposição reúne parte do acervo que pertence à Casa de Cultura Mário Quintana, com discos, fotos, recordações dos fãs, revistas e informações sobre a vida e obra da mais célebre moradora do IAPI, incluindo até uma biografia da artista em forma de fotonovela.

A mostra foi organizada para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, com o objetivo de aproximar a comunidade do IAPI de sua mais célebre moradora, que viveu ali até os 18 anos, quando foi lançar sua carreira no Rio de Janeiro, em 1964.

Recital gratuito de violino no CHC Santa Casa

Nesta terça-feira, às 12h30min, acontece mais uma edição do projeto Música para Respirar, parceria do Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA/Ufrgs) com o CHC Santa Casa (avenida Independência, 75) que oferece apresentações musicais gratuitas. A convidada dessa edição é a jovem violinista Júlia Knak, 20 anos, que interpretará obras de Sergei Rachmaninoff, Franz Schubert e Max Bruch, com acompanhamento da pianista Luciana Malacarne. Júlia Knak iniciou seus estudos aos 6 anos de idade e durante sua trajetória musical participou de aulas e de apresentações no Projeto Prelúdio do IFRS, na Escola de Música da Ospa - Conservatório Pablo Komlós e no Curso de Extensão Universitária em Instrumentos Musicais do IA/Ufrgs.