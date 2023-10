Recital gratuito da violinista Júlia Knak é atração no CHC Santa Casa

Nesta terça-feira (31), às 12h30min, acontece mais uma edição do projeto Música para Respirar, parceria do Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA/Ufrgs) com o CHC Santa Casa (avenida Independência, 75) que oferece à comunidade porto-alegrense apresentações musicais gratuitas. A convidada dessa edição é a jovem violinista Júlia Knak, que interpretará obras de Sergei Rachmaninoff, Franz Schubert e Max Bruch, com acompanhamento da pianista Luciana Malacarne.Júlia Knak tem 20 anos. Iniciou seus estudos aos 6 anos de idade e durante sua trajetória musical participou de aulas e de apresentações no Projeto Prelúdio do IFRS, na Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós e no Curso de Extensão Universitária em Instrumentos Musicais do IA/Ufrgs. Atualmente é estudante do Curso de Bacharelado em Música – Habilitação Violino no IA/Ufrgs.