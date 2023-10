TECENDO HISTÓRIAS EM FIO E EMOÇÃO

A mostra Fios que Contam - Ilustrações em Lã de Patrícia Langlois tem abertura nesta segunda-feira, em evento que ocorre das 17h30min às 19h, na sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul (av. Sepúlveda, 53). Através de desenhos tridimensionais, a escritora, ilustradora, artista plástica e gestora cultural gaúcha apresenta 19 obras de arte têxtil criadas a partir da técnica de feltragem a seco com agulhas. A visitação segue até 29 de novembro, de segundas a sextas-feiras, das 8h às 18h (com exceção dos feriados). O evento ocorre paralelamente à Feira do Livro de Porto Alegre e também prevê rodas de conversa. A entrada é gratuita.

Utilizando lã de ovelha Merino, Patrícia detalha que realiza "milhões de agulhadas" manuais para criar os desenhos em feltro. "É uma técnica que desenvolvi, após fazer um curso com uma artista uruguaia, só que nesse caso envolvia molhar o feltro. Então criei uma nova maneira de construir todo o tecido com agulha, de forma que os fios vão se prendendo nos outros", conta. "Como tenho muitas lãs com tonalidades diferentes, acabo mesclando as cores, e dentro da própria construção consigo fazer um efeito de pincelada nesses desenhos."

Pioneiro em ilustrações (visto que a técnica é usada no mundo da moda), o trabalho de Patrícia foi reconhecido no concurso Anima-te a Tejer, em Montevidéu, Colônia de Sacramento e Punta de Leste, no Uruguai. "Sempre trabalhei muito com fios, linhas e lã. Quando eu tinha seis anos, minha vó me ensinou a fazer tricô, crochê e bordado", emenda, ao explicar sua facilidade em inovar em cima da técnica original. Mas foi em 2009 que Patrícia iniciou sua carreira artística. Desde então, tem realizados ilustrações para livros infanto-juvenis de diversos autores do Estado.

Em Fios que Contam, os visitantes entrarão em contato com trabalhos realizados por Patrícia na área da literatura para a infância, através de ilustrações feitas para publicações como A Cidade dos Ventos, de Dilan Camargo; Cadê o prato preto do Pato Pedro?, de Marion Cruz; e Olhos de Mel, de Marô Barbieri, entre outros. Dentre as temáticas das ilustrações expostas, estão criatividade, trabalho em conjunto, energia eólica, inclusão, superação, esperança e poéticas bem-humoradas, entre outras.

Ao definir que acredita que "o texto e a imagem andam de mãos dadas", Patrícia afirma que busca criar ilustrações que "digam coisas que não estão no texto". "Essas duas linguagens juntas funcionam de uma maneira que a criança consegue fazer uma leitura mais elaborada da história", opina. Algumas das obras da artista, inclusive, foram publicadas em livros assinados por ela, que também é escritora voltada para o público infantil. "Nesses casos, meus textos primam pelo humor. Fui professora de artes para crianças e esse convívio foi muito importante. Além disso, com a maternidade, eu lia muito para meu filho e isso me despertou para a literatura infantil."

"Em geral, meus livros têm algo do brincar como temática, não só envolvendo brincadeiras e brinquedos atuais, mas também do passado, a exemplo do telefone de lata, do esconde esconde, entre outros. Sempre penso no universo da criança, mas também da infância de seus pais, que irão ler o livro junto dela, para que todos se identifiquem com o que está proposto." A paixão de Patrícia pela literatura tem gerado bons frutos: a ilustradora e escritora já vendeu mais de 38 mil livros e participou de 25 livros como autora. Também atuou como diretora do Instituto Estadual do Livro por oito anos, tendo criado o Prêmio Minuano de Literatura.

Na mostra que chega à sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, Patrícia vai expôr obras com dimensões variadas: a maioria dos formatos é de 70cm x 45cm, 60cm x 32 e 60cm x 80cm. "É difícil fazer detalhes com esta técnica, por isso, dependendo da ilustração sempre faço as originais (que serão fotografadas) numa proporção maior que o livro", explica. "Depois de reproduzir as obras, eu negocio para diversos públicos, desde profissionais de arquitetura que gostam de colocar em quartos de criança até pessoas que enfeitam suas casas com os quadros, como algo artístico que remete à infância", comenta.