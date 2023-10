Conheça os gaúchos que subirão nos palcos do Rap in Cena

Neste final de semana (28 e 29), o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (avenida Loureiro da Silva, nº 255), também chamado de Harmonia, recebe milhares de pessoas para quase 30h de música no Rap In Cena Festival 2023, com mais de 70 atrações.

Dentre elas, estão diversos artistas locais que terão a oportunidade de se apresentar em seu estado natal. Natural de Cachoeira do Sul, João Guilherme Carlesso, mais conhecido como Lêsso, está muito ansioso para sua apresentação. "Desde que recebi o convite, foi uma mistura de ansiedade com animação. Estou ensaiando toda a semana para entregar o melhor para o público." Lêsso subirá no Palco Baile do Saulit às 19h35min no primeiro dia do evento.

O DJ Saulit, que leva o nome do palco, já toca no Rap in Cena há 9 anos. "Sou o único artista do Brasil que tocou em todas edições do Rap in Cena até hoje. O contive para que eu tivesse o meu palco surgiu justamente por essa longa parceira que temos", informou. O DJ, nascido em Ijuí, está com a expectativa lá no alto para os dois dias de festival. "Essa, com certeza, vai ser a maior edição de todos os tempos do festival. Estou acostumado a dividir o palco com grandes artistas, mas todo ano a sensação é incrível."

Clara Soares, a Cocoa Mami, já participou de eventos do Rap in Cena, mas garante que nada se compara ao que está por vir. "Tudo o que está acontecendo na minha carreira é reflexo de um esforço muito grande. Me sinto pronto para fazer esses shows", destacou.

Ela ainda aproveita para ressaltar o quão feliz está por estar próxima de seus ídolos. "Vai ser incrível dividir o palco com tantos artistas consagrados, ainda mais no mesmo dia que a Negra Li. Vou tocar um set antes do show dela. Vai ser a realização de um sonho." Cocoa Mami se apresenta nos dois dias do festival.