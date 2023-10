Exposição 'Elis volta pra casa' é prorrogada até 11 de novembro

A exposição Elis volta pra casa , atualmente em cartaz na Biblioteca Pública Romano Reif (Largo da Bandeira, 64 ), foi prorrogada até 11 de novembro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.

A mostra foi organizada para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, com o objetivo de aproximar a comunidade de sua mais célebre moradora, que viveu ali até os 18 anos , quando foi lançar sua carreira no Rio de Janeiro, em 1964.

Com curadoria da jornalista e pesquisadora Cláudia Antunes, reúne parte do acervo que pertence à Casa de Cultura Mário Quintana. O público formado por vários contemporâneos e conhecedores de Elis, tem se emocionado ao visitar espaço que apresenta documentação multimídia, contendo discos, fotos, recordações dos fãs, revistas e informações sobre a vida e obra da mais célebre moradora do IAPI e até mesmo uma biografia da artista em forma de fotonovela.