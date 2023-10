As Aventuras do Pequeno Príncipe acontece neste sábado

O Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) encerra o mês das crianças com uma apresentação do espetáculo infantil As Aventuras do Pequeno Príncipe neste sábado (28), às 16h. A peça inspirada na obra de Saint-Exupéry, traz, de maneira lúdica, questionamentos e diferentes formas de ver o mundo. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$25,00 pela plataforma Sympla.