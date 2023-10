Comemorando 10 anos, 'Tóin: dança para bebês' é atração no Instituto Ling

Comemorando 10 anos em cartaz, Tóin: dança para bebês retorna aos palcos com apresentações neste sábado (28), no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). O projeto utiliza a dança como brinquedo para bebês e seus cuidadores e se apresenta em duas sessões, às 15h e 17h. Os ingressos, a partir de R$ 25,00 estão disponíveis no site do local.