Dudu Sperb e Antonio Flores cantam jazz nesta sexta

Hora do Jazz, que acontece nesta sexta-feira (27), o cantor Dudu Sperb e o guitarrista Antonio Flores se apresentam no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), às 21h, explorando as possibilidades do chamado jazz cantado. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla No show, que acontece nesta sexta-feira (27), o cantore o guitarristase apresentam no(rua Vieira de Castro, 22), às 21h, explorando as possibilidades do chamado jazz cantado. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, com valor único de R$40,00.

No roteiro do espetáculo há canções de mestres como Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, Irving Berlin, Errol Garner, Victor Young, Johnny Mandel e Arthur Hamilton, assim como standards bastante conhecidos de autores menos lembrados, Além de Tom Jobim, que ajudou a inscrever a bossa nova no mundo do Jazz, e Johnny Alf, um dos grandes compositores brasileiros com forte influência da música norte-americana.

O Café Fon Fon vem sendo um dos espaços que privilegiam a cena jazzística da cidade, traz agora esse duo que pretende levar, em voz e guitarra, um repertório para os amantes do gênero e, igualmente, para quem o conhece pouco.