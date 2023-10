Bel Medula lança novo álbum A Dança do Caos neste sábado

Bel Medula é um duo gaúcho formado por Isabel Nogueira e Luciano Zanatta, que lança seu quinto álbum de estúdio, A Dança do Caos. O lançamento nas plataformas acontece nesta sexta-feira (27) e o show de lançamento está marcado para o sábado (28), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n°), com venda de ingressos a partir de R$20,00, no site.