Ecarta Musical propõe uma viagem pelo mundo ao som de tambores neste sábado (28)

Para apresentar a diversidade e a originalidade da música percussiva tocada no Rio Grande do Sul, Fabiano Derbak (ritmos árabes), Fernando Sessé (pandeiro moderno), Cândido de Castro (percussão oriental) e Pingo Borel (tambores afro-gaúchos) apresentam o show Tambores do Mundo no Ecarta Musical de sábado (28), às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). A entrada é franca. A apresentação traz um diálogo entre tambores de diversas culturas, onde cada músico apresenta a singularidade rítmica dos seus instrumentos. O repertório foi construído nas oficinas do 1º Festival de Percussão Ecarta Musical, realizadas dias 21 e 28 de outubro. Juntos, os quatro percussionistas trazem alguns dos seus tambores como derbake, hangdrum, daf, frame drum, ilú, pandeiro e sopapo, entre outros.