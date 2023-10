Bebê Kramer e Filarmônica OntoArte interpretam Concerto para Acordeão e Orquestra no Theatro São Pedro

Músico natural de Vacaria que já excursionou pelo mundo, Bebê Kramer se prepara para subir ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) para interpretar uma obra que vem há mais de dois anos estudando. O acordeonista será o solista do Concerto para Acordeão e Orquestra, composição inédita de Vagner Cunha que será apresentada ao público na sexta-feira (27) e sábado (28), às 20h, com a participação de outros 54 músicos, integrantes da Filarmônica OntoArte Recanto Maestro, com regência do maestro Antonio Borges-Cunha. Ingressos (entre R$ 20,00 e R$ 150,00) à venda no site do Theatro.