Clássicos da Jovem Guarda estarão no festival Jovens Tardes no Araújo Vianna

Reunindo três bandas icônicas do cenário musical dos anos 1960 e 70, o festival Jovens Tardes terá uma segunda edição em Porto Alegre. O evento, que conta agora com a presença dos grupos The Fevers, Renato & Seus Blue Caps e Pholhas, ocorrerá no Auditório Araújo Vianna neste domingo (29), a partir das 18h. Ingressos (a partir de R$ 100,00) no Sympla. Com o objetivo de promover um encontro de gerações, indo desde aqueles que acompanharam as bandas nos seus primeiros passos até os fãs que foram se acumulando nas décadas seguintes, o Jovens Tardes – A Festa Continua vai ser regado a clássicos da Jovem Guarda, de uma época que muitos ainda se lembram do que tocava nas rádios e nos programas de televisão. O evento prestará ainda uma homenagem ao músico Renato Barros, falecido em 2020. Mar de Rosas e Vem Me Ajudar (do The Fevers), Menina Linda e Feche os Olhos (imortalizados pelo Renato & Seus Blue Caps) e My Mistake e She Made Me Cry (do Pholhas) são algumas das composições que estarão no repertório desse show triplo, que conta com mais de três horas de duração.