Fundador das Lojas De Bem Informática lança nova edição do livro 'Vença! Uma administração feliz e simplificada nas empresas'

O livro Vença! Uma administração feliz e simplificada nas empresas, do empresário Alexandre de Bem, terá sessão de autógrafos às 15h deste sábado (28), durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Após dois anos do lançamento, a obra que inspirou milhares de leitores a superar desafios e alcançar o sucesso, agora chega em edição especial.

Fundador da rede de lojas De Bem Informática, o autor compartilha sua experiência pessoal e lições que levaram ao pioneirismo da varejista, além de outras lições de vida inspiradoras, mas de forma realista e objetiva. Cada lição do livro é organizada em tópicos diretos e explicadas em, no máximo, duas páginas, sendo intercaladas com 150 frases inspiradoras exclusivas de profissionais brasileiros que atingiram o sucesso nas mais diversas áreas. A obra figura entre os livros de negócios mais vendidos do Brasil há quatro anos, segundo a Publishnews.