Parque da Harmonia se prepara para receber cerca de 50 mil pessoas no Rap In Cena

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (avenida Loureiro da Silva, 255), também chamado de Harmonia, recebe milhares de pessoas para quase 30h de música no Rap In Cena Festival 2023, com mais de 70 atrações. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas comparecem ao festival calcado no hip-hop. Neste ano, 45 mil fãs já garantiram seus ingressos, que ainda estão à venda na plataforma Sympla Neste final de semana (28 e 29), o(avenida Loureiro da Silva, 255), também chamado de Harmonia, recebe milhares de pessoas para quase 30h de música no, com mais de 70 atrações. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas comparecem ao festival calcado no hip-hop. Neste ano, 45 mil fãs já garantiram seus ingressos, que ainda estão à venda na plataforma, em quinto lote, a partir de R$ 213,75.

O Rap In Cena de 2022 arrecadou 60 toneladas de alimentos no último ano, e doou para mais de 41 instituições, devido a opção de ingresso solidário, que garante 40% de desconto aplicado sobre o lote disponível. Para validar essa modalidade, basta doar dois quilos de alimento não perecível. O evento, produzido pela Olimpo Produções e Grupo Austral, traz o tema magia, com a proposta de apresentar ao público um mundo de experiências: Viva Um Novo Mundo, Viva o Rap In Cena.

As atrações serão divididas entre um palco principal, World Budweiser, e dois secundários, que variam conforme o dia: no sábado, Bronx e Baile do Saulit, e no domingo os palcos Rap In Cena 90's e Rolê Rap In Cena. Além das dezenas de apresentações, também há a Vila Olímpica, uma arena para outras atividades culturais, com a música sempre ao fundo. Skate in Cena, Basquete In Cena, Breaking In Cena, Batalha do Olimpo, Slam In Cena, Jiu-Jitsu In Cena, Boxe In Cena e Espaço MVP são as atrações deste espaço.

Como destaques de sábado (28), estão os artistas BK, Cristal, Djonga, Hungria, Kayblack, Major RD, MC Cabelinho, Veigh, Batalha da Aldeia vs. Batalha do Olimpo, LC Advanced, Samambaia, Coch e DJ Ninja, Bertoi. Fecham a noite Orochi às 20h55, Poze do Rodo às 22h e L7nnon às 23h05.

No domingo (29), sobem ao placo principal Da Guedes, MC Daniel, MC Hariel, MC Ryan SP, Marcelo D2 & Sain, Negra Jaque, Negra Li, PH Original, TZ da Coronel, Milk Shake, COCOA MAMI e Micha. Fecham a última noite do festival WIU às 19h50, Filipe Ret às 21h20 e Racionais às 22h50.

O CEO do Rap In Cena, Keni Martins, comenta sobre a expectativa de arrecadar mais de 100 toneladas de alimentos para doação, além de cumprir o propósito do slogan deste ano Viva Um Novo Mundo, Viva o Rap In Cena. Ele afirma que é um festival muito além da música, com palcos trazendo representatividade e dando protagonismo para artistas negros e LGBTQIA+. "Somos muito mais do que uma marca, somos uma ferramenta de transformação social, agindo diariamente para trazer uma nova perspectiva de cultura", enfatiza Keni.

O festival convida artistas locais para fortalecer a cultura do rap, além de enfatizar a participação feminina e de outras minorias sociais. Como aquecimento para o evento, já havia sido realizado o Preview Rap In Cena, na casa noturna Plur (rua General Lima e Silva, 1178), além do Rolê Rap In Cena em maio, no Pepsi on Stage (avenida Severo Dullius, 1995), em maio.

O porto-alegrense Kessel é amante da cultura hip hop e afirma estar empolgado para tocar no palco Baile do Saulit no sábado (28) às 19h50min. "Estou focado em dar meu melhor e fazer uma performance memorável. Acredito que alegria é o maior sentimento agora", conta ele, que também é DJ residente da Plur.

Para alguns artistas, será a primeira vez subindo aos palcos do maior festival de rap do Sul do país, mas outros, a alegria é retornar. "O público é o coração da parada junto com o artista. Por mais que o artista seja o foco, os fãs são responsáveis por apoiar e cantar as músicas”, conta Peu, da gravadora UCLÃ. Já a rapper Azzy comenta: "Estou muito animada, sempre que tem show quero preparar algo diferente para o público. Também estou ansiosíssima para acompanhar o show das minhas amigas".

Além das dezenas de apresentações, também há a Vila Olímpica, uma arena para outras atividades culturais, com a música sempre ao fundo. Skate in Cena, Basquete In Cena, Breaking In Cena, Batalha do Olimpo, Slam In Cena, Jiu-Jitsu In Cena, Boxe In Cena e Espaço MVP são as atrações deste espaço.