Palavra Cantada volta a Porto Alegre depois de cinco anos

Sandra Peres e Paulo Tatit, o Palavra Cantada sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (29), às 11h, com a turnê Vem cantar com a gente. Há cinco anos sem cantar na Capital, a dupla afirma estar animada para ver os novos rostos na plateia curtindo sucessos como Sopa, Rato, Pé com Pé, Pomar e Ciranda, em um show alegre e dançante para cativar as crianças e mexer com as memórias de diferentes gerações. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla Projeto liderado pelos músicos, osobe ao palco do(avenida Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (29), às 11h, com a turnê. Há cinco anos sem cantar na Capital, a dupla afirma estar animada para ver os novos rostos na plateia curtindo sucessos como Sopa, Rato, Pé com Pé, Pomar e Ciranda, em um show alegre e dançante para cativar as crianças e mexer com as memórias de diferentes gerações. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 55,00.

Antes do Palavra Cantada, a dupla de compositores e vocalistas paulistanos formou uma parceria para compor trilhas, jingles e outros conteúdos para o público em geral. Depois de alguns anos, foram convidados pela TV Cultura para criar uma sonorização de um programa infantil, e gostaram do desafio. “Pensamos em fazer algo destinado às crianças e criamos canções de ninar. Depois disso, ficamos muito conhecidos”, conta Sandra, que também toca teclado e piano.

YouTube O estouro do projeto, a partir dos anos 1994, chamou a atenção de escolas por todo Brasil, que passaram a usar os CDs e DVDs do Palavra Cantada para auxiliar na dinâmica das aulas - uma união de música, diversão e educação que está totalmente dentro do espírito que a dupla busca atingir nas suas músicas. Há 11 anos, as composições estão disponíveis também no canal oficial do, com mais de 2,5 milhões de inscritos, para que crianças, com supervisão dos pais, possam acessar as canções também fora da escola. “Sentimos que acompanhamos o desenvolvimento dessas crianças”, conta Paulo.

Quando o assunto é música infantil, tanto as melodias quanto as letras, estão em constante evolução, ainda mais com a tecnologia, que acelera o tempo das coisas. A dupla percebe o rápido fluxo de mudança da geração de crianças que os acompanham no momento. Também por isso, as músicas precisam vir acompanhadas de videoclipes com personagens em animação. “As crianças assistem bastante porque é desenho animado, uma coisa que salta aos olhos delas”, comenta Sandra.

A dupla completa 30 anos de carreira no próximo ano e já prepara canções e vídeos especiais para os fãs, dos pequenos aos adultos. Ao contemplar as décadas de sucesso no ramo, Paulo comenta que nem percebeu o tempo passar. “Quando eu olho para trás, eu vejo quanta coisa que a gente já fez, quantas canções compostas, quase 500 músicas”. E Sandra completa: “Estamos preparando uma festa linda, mas não é para encerrar a carreira, é para continuar com a comemoração. Temos que cantar parabéns com muitas pessoas”.

Paulo ainda ressalta a necessidade de constante aprimoramento do trabalho artístico e ampliação dos horizontes, da equipe do Palavra Cantada e das crianças. Ele também conta que as músicas do novo disco, de comemoração às três décadas de carreira, são bastante variadas tanto em temas, que vão de questões mais filosóficas até cotidianas, quanto na sonoridade. Dentre os personagens das novas canções, estão um gato que bagunça a casa, mas ainda é digno de amor; insetos revoltados por serem tão odiados pelos humanos; o boi Zé, que incomodava os outros bichos e sofre uma intervenção, entre outros elementos caricatos. “Tem umas pegadinhas para as crianças refletirem”, brinca o vocalista, que ainda toca violão, baixo e guitarra nas canções.

Além do novo disco, com lançamento em 2024 mas ainda sem data definida, uma turnê de comemoração, que passará por vários estados do Brasil, também está sendo planejada pela equipe. Há também os clipes, que, nos tempos da curta tolerância de atenção, são o que segura as crianças na escuta das canções. Sandra ainda adianta que haverá um conteúdo exclusivo para uma plataforma de streaming e um mini documentário sobre o Palavra Cantada. Ao longo da carreira, seis álbuns da dupla foram premiados e a dupla contabiliza 16 CDs, dez DVDs e sete livros, com shows assistidos por mais de 1,5 milhão de pessoas.