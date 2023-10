Nova edição de 'Café com Deus Pai' terá sessão de autógrafos nesta quinta-feira (26)

Com mais de 425 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha aprendizados e palavras de superação, Junior Rostirola irá autografar a nova edição de seu bestseller, Café com Deus pai, em evento às 19h desta quinta-feira, na Livraria Santos do Pontal Shopping (av. Padre Cacique, 2893 - 2º andar).O livro, que teve mais de 800 mil cópias vendidas em 2023, convida o público a experimentar doses diárias de "conexão com Deus" por meio do devocional todas as manhãs. Autor também de um dos podcasts mais ouvidos nas plataformas digitais, Rostirola ainda movimenta o público brasileiro com a tour Vencedores vencem dores, onde relata o caminho de superação e dificuldades que enfrentou na vida e que o transformou na grande referência como escritor e precursor da leitura devocional como hoje é conhecida.