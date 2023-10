Liniker canta músicas de seu primeiro álbum solo em apresentação no Araújo Vianna

Uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira contemporânea, Liniker vai trazer a Porto Alegre a turnê do seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil. A cantora subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (27), às 21h, para executar as músicas novas e algumas faixas dos seus três álbuns anteriores, gravados ao lado da banda Caramelows. Ingressos, a partir de R$ 80,00, seguem à venda pelo Sympla. Primeira artista transgênero a ganhar um Grammy, Liniker ficou conhecida em 2015, quando o EP Cru surgiu na Internet impulsionado pelo single Zero. A composição contabiliza hoje mais de 30 milhões de execuções no Spotify e abriu as portas para que a cantora concebesse os aclamados Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019). Com a turnê do seu primeiro álbum individual, a artista excursionou pelo Brasil inteiro e ainda participou dos festivais nacionais mais marcantes, além de apresentações na Europa. No repertório, estarão canções de todas as suas fases, como Baby 95, Mel, Psiu, Diz Quanto Custa, Calmô e Intimidade.