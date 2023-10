Rock de Galpão celebra 15 anos com show no Teatro Bourbon Country

Nesta sexta-feira (27), o grupo Rock de Galpão comemora 15 anos de existência, com show que acontece às 21h, no Teatro Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). A apresentação será gravada pelo projeto Pachamama Soul, para o documentário RDG, e contará com a participação de artistas que fizeram parte da história da banda, como Elton Saldanha, Esteban Tavares, Hique Gomez, Neto Fagundes, Paulinho Cardoso, Rafa Schüler e Renato Borghetti. Os ingressos custam R$ 30,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu. Criado dentro do projeto Quinta Gaúcha que ocorria no antigo Dado Tambor, o Rock de Galpão unia a banda Estado das Coisas e Neto Fagundes. Um dia, Bagre Fagundes viu o grupo se apresentando e, então, classificou-o pelo atual nome. Em seus anos de trajetória, os músicos seguiram mesclando sonoridades regionais do Sul da América Latina com músicas mais contemporâneas, unindo milonga, xote e chamamé com rock, reggae, folk, blues e outros ritmos.