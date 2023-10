Preparando lançamento de novo livro, Irka Barrios ministra oficina gratuita na CCMQ

Abordando corpo e sexualidade como temas centrais de suas obras, a escritora Irka Barrios se consolida na literatura fantástica e de terror da América Latina com o lançamento de seu novo livro, Vespeiro, em pré-venda pela Darkside. Nos dias 31 de outubro e 4 de novembro, das 13h às 15h, a autora ministra uma oficina de contos de terror dentro da programação da Semana de Horror da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), evento realizado em parceria com a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. A oficina abordará temas como o medo como emoção, a importância do medo como proteção do indivíduo e evolução das sociedade, passando por um breve histórico sobre medo nas narrativas de horror, o monstro, a importância e classificação dentro das histórias de horror. Também haverá uma proposta de exercício. A atividade é gratuita, mediante inscrição (link aqui) e com limite de vagas.Irka também participará de um bate-papo sobre Literatura de horror de autoria feminina nesta sexta-feira (27), às 19h, ao lado das escritoras Amanda Leonardi e Juliane Vicente, com mediação de Daisy da Silva César. No encontro, as autoras irão discutir a personagem feminina no gênero da literatura do horror e a escrita de mulheres na contemporaneidade. O evento também é gratuito, mediante inscrição e com limite de vagas.