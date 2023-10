Baixista belga Lou Pisani lança novo disco no Espaço 373

O cantor, compositor e contrabaixista belga Lou Pisani está no Brasil para o lançamento do álbum Green&Grey. O trabalho foi finalizado em Porto Alegre, no estúdio Planeta Musical, e o show na cidade acontece nesta sexta-feira (27), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Ingressos de R$ 35,00 a R$ 100,00, no Sympla. Acompanhado pelo guitarrista Diego Gadenz, com quem tocou e dividiu a sociedade do estúdio Pâqui em Genebra, na Suíca, e pelo baterista João Coradi, Lou mostrará seu lado compositor em dez canções deste mais recente trabalho e, também, músicas em flamengo, língua belga que mistura o inglês e o alemão.Lou Piani tocou com várias formações na Europa e produziu diversos álbuns antes de lançar Green&Grey, seu primeiro trabalho solo, aos 50 anos de idade. Seu estilo é uma mistura de influências, como o folk, pop, blues e baladas, e agora ganha sonoridade popular brasileira com a colaboração de Gadenz.