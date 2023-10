Escola da Ospa apresenta recital gratuito no Goethe-Institut nesta quinta-feira

Os alunos da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), apresentam um recital gratuito e aberto ao público no Auditório do Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro, 112). Estudantes de nível avançado apresentam obras dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla e Johann Baptist Georg Neruda em formações de quarteto de cordas, duos e solo. O recital ocorre na quinta-feira (26), às 19h.O recital inicia com duas obras para quarteto de cordas. Os estudantes Saori Tomoto Tsuchiya (violino), Tom Francisco da Rosa Cunha (violino), João Alfredo Perius Daufenbach (viola) e Cléber da Silva Filho (violoncelo) interpretam o primeiro movimento de Divertimento em Fá Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Logo depois, o grupo executa Ária, o segundo movimento de Suíte Orquestral nº 3, de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). A apresentação solo do recital fica por conta do aluno de viola João Daufenbach, que interpreta três movimentos de Suíte nº 1 em Sol Maior, também de Bach. Logo depois, Yuri Ribeiro (violino) e Felipe Schütz (contrabaixo), juntos, apresentam Cinco Tangos para Violino e Contrabaixo, do argentino Astor Piazzolla (1921 – 1992).O pianista e professor da UERGS Paulo Bergmann se junta aos alunos da Escola da Ospa para interpretar as duas últimas peças do repertório. O músico acompanha o estudante de trompa David Peres Palmeira Nunes na execução do movimento Allegro, de Concerto para Trompa nº 3, de Wolfgang Amadeus Mozart. O pianista também interpreta o primeiro movimento de Concerto em Mi Bemol Maior para Trompete, de Johann Baptist Georg Neruda (1708 – 1780), com o estudante Gabriel Maciel de Fraga.