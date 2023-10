Espetáculo 'Vim pra sujar o branco do dia' estreia no Teatro Oficina, em Porto Alegre

Com direção musical de Pedro Borghetti, o espetáculo do coletivo artístico Pedra Redonda Vim pra Sujar o Branco do Dia”, norteado pelos poemas musicados de Mariza López, será apresentado no Teatro Oficina Olga Reverbel (Multipalco Eva Sopher - Praça Marechal Deodoro, s/n°) às 19h desta sexta-feira (27). Nesta mesma data, a escritora irá autografar seu livro homônimo no saguão do Multipalco. A entrada é 1kg de alimento não-perecível, e todas as doações serão destinadas aos desabrigados da Ilha do Pavão.

Editado por Roberto Schmitt-Prym, o livro de Mariza traz na capa a ilustração de Will Cava. Vim pra sujar o branco do dia (Editora Bestiário, poesia, 130 pág.) traça narrativas de temática amorosa, endossado pelo diálogo intertextual com letras da canção que cantam e lamentam a situação do afeto com a mesma dimensão. Este é o quarto livro da autora.

A Pedra Redonda é um coletivo artístico-cultural que nasceu na casa/estúdio da Pedra Redonda, na Zona Sul de Porto Alegre. No elenco do espetáculo estão Venâncio da Luz Sexteto, Stephanie Soeiro, Jordana Henriques, Paola Kirst, Isabelle Mottini e Simone Mulher. Além disso, a peça conta com participações de Jorginho do Trompete, Dionísio Souza, Thayan Martins, Eliseu Bozzetto e Adelamir Neto.