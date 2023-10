Cau Karam explora timbres da viola brasileira de dez cordas em show gratuito na Ufrgs

O músico e compositor Cau Karam apresenta o show Viola fora das modas na quinta-feira (26), às 19h, na Sala Araucária do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). Em seu terceiro trabalho autoral, Karam apresenta uma série de composições feitas para viola brasileira de dez cordas, explorando a fundo o timbre do instrumento e fugindo do estereótipo do que se chama de "música caipira". A maioria das composições são inéditas, e outras são releituras de trabalhos anteriores, transpostas para a viola. A entrada é franca. Violonista e violeiro, o compositor está de volta a Porto Alegre depois de viver por mais de 20 anos em São Paulo. Seu primeiro CD Sambas, choros, valsas e um frevo, com composições próprias, reúne obras criadas para formações instrumentais variadas (duos, trios, quartetos e quintetos). O disco ganhou o Prêmio Açorianos nas categorias Melhor CD de música Instrumental e Melhor Compositor de Música Instrumental. Lançou, posteriormente, De senhores, baronesas, botos, urubus, cabritos e ovelhas, CD em parceria com o quarteto paulistano À Deriva.