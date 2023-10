Livro que conta a história da vedete Eloína Ferraz será lançado nesta quinta-feira (26) no Zona Cultural

O resgate das memórias da vedete gaúcha Eloína Ferraz sobre um momento de efervescência do Teatro de Revista, bem como sua trajetória desde a infância até sua mudança para o Rio de Janeiro na adolescência resultou na biografia Eloína - Muito além das curvas (Editora Desacato). O livro será lançado em Porto Alegre nesta quinta-feira (26), entre 19h e 22h, no Zona Cultural (Avenida Alberto Bins, 900) e contará com a presença da artista e dos autores, Alberto Camarero e Alberto de Oliveira.



Com humor e picardia, a obra abrange não só a história da biografada, mas também o ambiente da época e personagens que circundavam o Teatro de Revista, gênero essencial para a história das artes cênicas do Brasil. O movimento que, por aproximadamente 60 anos, arrastou multidões aos inúmeros teatros, cassinos e casas noturnas nos grandes centros do País deu emprego, fama e dinheiro a milhares de profissionais, a exemplo de Eloína.

Dotada de um corpo escultural e um talento e carisma arrebatadores, a artista gaúcha fez fama junto às massas populares e à imprensa de sua época. Ela surgiu como vedete no apogeu do gênero e alcançou tal êxito que se tornou uma referência. Sua jornada foi de muito brilho nos palcos mais importantes do Brasil e também nos estrangeiros.



Na obra, Alberto Camarero e Alberto de Oliveira contam, ainda, sobre sua luta constante travada entre o ambiente machista e preconceituoso de então contra seus princípios e posições pessoais. Quando sentiu que sua experiência se esgotara, a artista abandonou os holofotes, voltou para o Rio Grande do Sul, entrou para a universidade e se estabeleceu como mestra, diretora de teatro e consultora das artes do palco.



Atualmente, Eloína está aposentada, e colaborou com o livro não apenas fornecendo extenso material iconográfico e jornalístico, como também com seus relatos ricos de quem viveu intensamente o momento histórico focalizado na obra.