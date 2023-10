Frank & Plato e Empresa Pimenta faz show no Bar Ocidente nesta quinta-feira (26)

Uma das bandas mais cultuadas da cena independente gaúcha, Frank & Plato e Empresa Pimenta está de volta após quase duas décadas afastada dos palcos, com um show no Bar Ocidente, que acontece a partir das 21h desta quinta-feira (26). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, e custam entre R$ 35,00 (antecipado e com doação de 1kg de alimento não perecível) e R$ 50,00.

A atração integra o projeto Ocidente Acústico - 25 anos e marca o lançamento da campanha de venda antecipada do álbum em vinil Futuristas Antiquados ou Todavia Crocantismo, gravado em 1998 no estúdio Dreher. Durante o evento ainda ocorrerá a estreia do documentário homônimo, dirigido e roteirizado por Rafael Valles sobre a redescoberta deste que é um disco inédito da banda.



Mestres da composição surrealista com influências da jovem guarda, Frank Jorge (guitarra e voz) e Plato Divorak (voz), acompanhados de Régis Sam (baixo) e Jazzner Messa(bateria), prometem muita "fuzarca, prosas viciantes e sacanagens pueris" com os clássicos Romance Mórbido, 134 o’clock, Cassino Roto - Rooter e Tiros de Cristal, dentre outras preciosidades.