Cecília Três traz canções que estarão em futuro disco em apresentação do Chapéu Acústico

A edição desta terça-feira (24) do projeto Chapéu Acústico traz como artista convidada a cantora e multi-instrumentista Cecilia Três, que estará acompanhada de Lucas Fê e de outros convidados. O evento será no Auditório Luís Cosme, na CCMQ (Rua dos Andradas, 736) e não há cobrança de ingresso, apenas uma contribuição espontânea aos músicos. Cecilia Três apresenta seu trabalho autoral, percorrendo diversos ritmos da cultura popular brasileira e latino-americana. Através de diferentes instrumentos, a artista traz diferentes musicistas da cena local para compor a apresentação. Incluindo algumas das canções do seu disco que será lançado em 2023 e um repertório eclético, a compositora apresenta ao público ritmos que vão do samba ao candombe - ritmo proveniente da África que tem grande destaque na cultura uruguaia -, passando pelo blues, jazz e música popular.