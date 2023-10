Gabriel Maciel apresenta A História do Samba nesta quinta-feira

O músico Gabriel Maciel apresenta A História do Samba no Teatro Sinduscon-RS (avenida Augusto Meyer, 146) nesta quinta-feira (26), às 20h. A entrada é franca.

Para acompanhá-lo no palco estão Mathias Behrends Pinto (violão), Rafael Rodrigues (percussão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Stefania Johnson (flauta), Maicon Ouriques (pandeiro), Zalmir Chwartzmann (percussão), Marcelo Moyses (clarinete).

Gabriel Maciel é cantor, violonista, compositor, fundador da banda Tribo Brasil, que atua nos palcos há 20 anos. Ele participou do projeto O maestro o malandro e o poeta, em cartaz por mais de 10 anos em apresentações históricas em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. Participou da produção do musical Lupi, uma vida em estado de paixão, homenagem ao centenário do compositor Lupicínio Rodrigues.