Margs apresenta a mostra Christina Balbão — Além do silêncio

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta a exposição Christina Balbão — Além do silêncio, que segue em exibição até março de 2024, no 1º andar expositivo do Margs (Praça da Alfândega, s/n), ocupando as Pinacotecas e a Sala Aldo Locatelli. A visitação acontece de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, com entrada gratuita.