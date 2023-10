Beto Bruno convida colegas do rock para show no Opinião

Beto Bruno, o frontman da banda Cachorro Grande, vai subir ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), que completa 40 anos, com o projeto Beto Bruno convida Grandes Estrelas do Rock Gaúcho nesta quinta-feira (26), às 22h. O show de abertura é por conta de Lucas Hanke & Cromatismo de Sensações. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$60,00.