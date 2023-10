Malu Baumgarten lança livro com sessão de autógrafos nesta quinta-feira

A poesia da hora braba, primeiro livro de Malu Baumgarten, terá lançamento nesta quinta-feira (26), no Olho Mágico – Espaço Coletivo (avenida Cauduro, 35). A edição é da Bestiário, com a assinatura do Selo Invencionática, e também será lançado em versão bilíngue português/inglês em Toronto, ainda neste ano. O evento conta com sarau e sessão de autógrafos. A entrada é franca.