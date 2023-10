Orquestra Jovem do RS seleciona novos alunos

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) está com processo seletivo aberto para o ingresso de novos alunos, na faixa etária dos dez aos 14 anos. São 30 vagas disponíveis para quem sonha em fazer parte de um projeto social que, há 14 anos, transforma a vida de crianças e jovens por meio da música. Muitos deles seguiram a carreira musical e hoje estão dando aulas — inclusive na própria OJRS. As inscrições estão abertas até 31 de outubro, são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online clicando no link. Acessando o site da Orquestra Jovem, é possível baixar o edital para iniciantes e se inscrever preenchendo o formulário online.Para participar do processo seletivo, os candidatos devem estar matriculados e frequentando aulas no turno da manhã em escolas da rede pública ou particular (desde que tenham bolsa de estudos) e com renda familiar mensal de até três salários mínimos. As aulas ocorrem à tarde, na Fundação Pão dos Pobres, no bairro Cidade Baixa, na Capital.Aos alunos selecionados e que ingressarem na OJRS serão fornecidos material pedagógico, instrumento, uniforme, lanche e transporte.