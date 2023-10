Centro Cultural da Ufrgs recebe Mostra Arte e Sonoridades

A Mostra Arte e Sonoridades (MARSS) ocorre entre 23 e 27 outubro, das 9 às 20h, no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). A organização é de Felipe Merker Castellani, do Departamento de Música do Instituto de Artes da Ufrgs (IA/Ufrgs), e Chico Machado, do Departamento de Arte Dramática do IA/Ufrgs. A entrada é franca.