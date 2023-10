As palavras sonoras de Grecco Buratto, que vem apresentar livro e álbum em Porto Alegre

Para comemorar o lançamento de Só Palavras, seu primeiro livro, o artista Grecco Buratto volta dos Estados Unidos para sua terra natal, nesta quarta-feira, trazendo uma série de histórias e vivências na bagagem. O evento, com sessão de autógrafos e show às 20h, acontece na Casa Luz (rua Lavradio, 64). O livro, da Editora Versiprosa, já está à venda em sites especializados. O guitarrista, compositor e produtor também comemora o lançamento de seu novo álbum, Sem Palavras, disponível nas plataformas de música.

Ao longo de seus anos de carreira, Grecco já colaborou com renomados artistas internacionais, como Shakira, Lionel Richie, Christina Aguilera, Sergio Mendes, Gwen Stefani, Enrique Iglesias e tantos outros. Mas o início de sua trajetória começou nos pampas. Nascido em Caxias do Sul, mas criado em Taquara, Grecco ganhou seu primeiro violão aos sete anos, um presente de sua mãe. Sem saber interagir com o instrumento, ele se recorda de colocar um disco dos Beatles para tocar e tentar, na sua ingenuidade infantil, dedilhar conforme a melodia. "Eu achava que estava tocando com eles, mas estava só movendo as cordas do violão", relembra o artista.

No ano seguinte, iniciou aulas do instrumento com uma vizinha, e ao conseguir aprender algumas melodias, começou a se apresentar na escola. Na pré-adolescência, por incentivo do contexto cultural da época e da família, ele quis desvendar a guitarra elétrica, e começou a fazer aulas em Porto Alegre. Passou por alguns professores, entre eles o multi-instrumentista Duca Leindecker. Nessa época, Grecco já cultivava o sonho de estudar música em Los Angeles (EUA), na Musicians Institute. "Descobri essa escola quando tinha 12 anos e fiquei fascinado com esse lugar. Passou a ser o meu objetivo, o que eu queria fazer", conta o músico. Os anos seguintes foram de muito estudo e prática em música, e quando se formou no ensino médio, Grecco cursou um semestre de Publicidade e Propaganda para, logo depois, cair na estrada pela primeira vez.

Ele conta que não conhecia ninguém na Cidade dos Anjos, mas o instituto de música oferecia uma lista de apartamentos para alugar nas redondezas. Para poder pagar o aluguel da moradia, Grecco colocou um aviso de busca nos quadros do Musicians Institute, e, coincidentemente, a mais de 12.000km de distância, encontrou um colega de quarto gaúcho, de São Leopoldo. A instituição recebe pessoas do mundo todo, desde 1977.

Grecco também conta que trabalhou como assistente em uma galeria de arte, "carregando caixas, limpando chão, organizando o espaço para as exposições". Além disso, tocava em uma igreja gospel em um bairro negro de Los Angeles, ganhando 50 doláres por semana. O guitarrista recorda que, um dia, tocou com outra artista e perguntou como ela conseguia sobreviver de música. "Ela respondeu que eu precisava me colocar à disposição do trabalho para que ele aparecesse", relembra. A partir disso, pediu demissão da galeria de arte; na mesma semana, foi efetivado na igreja e passou a ganhar o triplo do salário.

Com maior estabilidade, e agora oficialmente um guitarrista profissional, foi chamado para fazer um teste para a banda do carioca Sérgio Mendes, difusor da bossa nova e MPB. "Foi a partir daí, por meio das pessoas que conheci e dos trabalhos realizados, que fui sendo chamado para mais testes e oportunidades", relembra Grecco. Os anos 2000 marcaram a ascensão do gaúcho, que na época também colaborou com o grupo Boyz II Men e a cantora Pink. "Aí eu percebi que eu tinha conseguido me inserir no mercado de trabalho".

O guitarrista conta que gosta de estar e pensar no presente, um pouco no futuro talvez, mas não costuma olhar para o passado. Mas ao relembrar a sua trajetória de menino do interior do Rio Grande do Sul, com o sonho de ser um artista e estudar nos Estados Unidos, que conseguiu realizar o desejo e ainda tocar com pessoas que admira, o que vem na cabeça de Grecco é gratidão. "E também a consciência de que eu não só realizei o meu sonho, mas o sonho de muita gente, amigos, professores, colegas, a família, que ficaram torcendo".

Além da música, que começou com um presente de sua mãe, Grecco passou a infância vendo seu pai como um leitor assíduo. Mesmo que não se considere um devorador de livros, lia os clássicos, as leituras obrigatórias da escola, alguns suspenses como os de Agatha Christie. Mas a paixão aconteceu quando passou a dividir apartamento de LA com um estadunidense e um japonês, o que causou uma mudança no seu círculo de amizades. "Comecei a ler mais e também meu inglês melhorou, porque adquiri vocabulário, e comecei a comprar em sebos e descobrir o que eu gostava."

Já a escrita surgiu ainda quando criança - mas Grecco, sentindo-se vulnerável, guardou por muito tempo as linhas para si. Em 2004, ele teve um sonho em que bebia café com José Saramago e Gabriel García Márquez. A partir daí, a vontade de escrever ressurgiu, desta vez como uma forma de terapia. "Eu fiz isso por algumas semanas, até que as escritas passaram a sair em forma de verso. Mas eu sabia que não se tornariam letras de música", conta Grecco. Em 2016 ele começou a reunir os textos para, de repente, fazer um livro. Uma jornada que se materializa em Só Palavras, um trocadilho com seu álbum já lançado, Sem Palavras.