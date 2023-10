Pianista Olinda Allessandrini autografa obra editada pela Casamundi Cultura

Neste sábado (21), a pianista Olinda Allessandrini realiza sessão de autógrafos do livro Notas em Pauta, a partir das 15h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501), Porto Alegre. A obra, editada pela Casamundi Cultura em parceria da Isasul, também será lançada no dia 6 de novembro, às 18h, na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Com uma vida dedicada à música, Olinda interpreta a arte de grandes compositores. Agora, com este livro, mergulha na vida e no processo criativo desses artistas e oferece aos leitores-ouvintes capítulos fundamentais da História da Música Ocidental construída a partir de uma ampla pesquisa bibliográfica e, sobretudo, da experiência de uma artista talentosa, perspicaz e apaixonada. O livro pode ser comprado antecipadamente pelo email [email protected] ou nos dias e locais de lançamento.Em meio a belas fotos, entre tantos compositores, o leitor irá encontrar desde Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Clara Schumann, Tchaikovsky, Wagner a Nepomuceno, Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Astor Piazzolla, a Araújo Vianna e a Belle Époque em Porto Alegre e ao final, o piano encontra o Pampa.