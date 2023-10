CHC Santa Casa recebe Terra sem Mapa neste final de semana

O espetáculo Terra Sem Mapa retorna ao teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75) para duas apresentações neste final de semana(21 e 22). As apresentações ocorrem às 20h no sábado e às 18h no domingo, com ingressos entre a partir de R$ 33,60, à venda pelo site ou uma hora antes das apresentações na bilheteria. O espetáculo contará com intérprete de Libras na sessão de domingo, às 18h.