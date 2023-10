Espetáculo infantil Frankinh@ será apresentado no Instituto Ling

Espetáculo infantil Frankinh@ - Uma história em pedacinhos, será apresentado no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) neste sábado (21), com sessões às 15h e às 17h. A adaptação de Frankenstein, assinada pelo Projeto Gompa, é contada por meio de narração, teatro, dança, artes visuais e trilha sonora original. As entradas custam R$25,00 para crianças e adolescentes e R$50,00 para adultos, com venda no site e na recepção do local.