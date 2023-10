Grupo UPA! se apresenta domingo no Centro Cultural 25 de Julho

Grupo UPA! apresenta neste domingo (22), às 19h30, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Rua Germano Petersen Júnior, 250), o espetáculo Ao Vivo e Em Cores, que marcará a estreia do conjunto em terras escandinavas, em breve. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla apresenta neste domingo (22), às 19h30, no(Rua Germano Petersen Júnior, 250), o espetáculo, que marcará a estreia do conjunto em terras escandinavas, em breve. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma, com preços a partir de R$30,00.

A apresentação, que conta com 15 cantores regidos e dirigidos pelo maestro Federico Trindade, une a diversidade de ritmos da música popular brasileira e latino-americana com poesias e improvisos. O repertório conta com composições de João Donato, Milton Nascimento, Djavan, Marisa Monte, Eduardo Gudin, Maria Elena Walsh e Hermeto Pascoal, passando por ritmos como samba, ijexa, maracatu, baiao e zamba.

Em cena, o grupo ainda declama textos do escritor uruguaio Eduardo Galeano e poesias da argentina Alfonsina Storni. O maestro ainda levará o grupo para a Europa para realizar sua prova de doutorado na Royal Academy of Music of Denmark (Rama).