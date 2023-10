Feira Fronteira Criativa em Porto Alegre celebra o interior gaúcho

A Feira Fronteira Criativa, que acontece neste sábado (21), é uma oportunidade para conhecer a cultura e criatividade de talentos da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, com destaque especial para a região de Rivera e Santana do Livramento. O evento inicia às 10h na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas , 735) e se estende até às 19h. A entrada é franca.

A iniciativa visa não apenas destacar os produtos e obras dos artistas fronteiriços, mas também promover oportunidades de negócios e fortalecer a economia criativa da região. Oferece um dia repleto de atividades diversificadas, incluindo exposições de produtos, gastronomia, mostra de filmes e palestras informativas.

Além disso, a Feira Fronteira Criativa é uma oportunidade de descobrir o território do Pampa por meio do grupo Queijos do Pampa, composto por queijarias autorais da região da Fronteira Oeste e Campanha, e também outras iguarias gastronômicas.