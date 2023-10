Monica Tomasi faz show de lançamento de Algum Lugar no Espaço 373

Monica Tomasi faz show de lançamento de seu sexto álbum Algum Lugar, às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). As oito canções nasceram durante os últimos cinco anos, desde sua mudança para a Europa e abordam temas como transformação, dúvidas, resiliência, privação e cura. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$35,00 na plataforma Sympla Nesta sexta-feira (20),faz show de lançamento de seu sexto álbumàs 21h, no(rua Comendador Coruja, 373). As oito canções nasceram durante os últimos cinco anos, desde sua mudança para a Europa e abordam temas como transformação, dúvidas, resiliência, privação e cura. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$35,00 na plataforma

Acima de tudo, é um álbum sobre amor e esperança, sentimentos que permeiam cada nota e letra presente nesse trabalho. Todas as músicas são autoria de Monica, exceto Repara, em parceria com Necka Ayala, e Refluxo, com Claudia de Bem.

Algum Lugar é uma colaboração entre o Brasil e a Alemanha que reuniu amigos e parceiros musicais, como Mario Carvalho, com quem divide a produção musical. O disco conta com Angelo Primon, que trouxe toda a química estética, com a percussionista Cris Gavazzoni – radicada na Alemanha – e a participação especial de Fernando Peters na faixa Lente de Contato.