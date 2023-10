Carol Biazin apresenta seu novo álbum no Opinião neste sábado

Carol Biazin traz para Porto Alegre a turnê do seu álbum mais recente, Reversa, neste sábado (21), no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). A cantora, que despontou no reality musical The Voice Brasil, se apresenta às 21h e os ingressos estão a venda, a partir de R$ 80,00 na plataforma Sympla traz para Porto Alegre a turnê do seu álbum mais recente,, neste sábado (21), no(rua José do Patrocínio, 834). A cantora, que, se apresenta às 21h e os ingressos estão a venda, a partir de R$ 80,00 na plataforma

Depois de shows nos festivais MITA e Lollapalooza, a artista traz os singles Garota Infernal, Fica pro Café e Início do Fim para a Capital. Com um estilo que une R&B e pop, a artista foi a única brasileira incluída na lista DSCVR Artists to Watch, da VEVO, para a qual gravou uma live performance em Londres.

Caroline dos Reis Biazin nasceu em 1997, em Ivaipora, e cresceu em Campo Mourão, no interior do Paraná. Começou a estudar violão aos oito anos e ingressou na faculdade de Música. Ela já publicava covers e faixas autorais em seu canal do Youtube quando participou da sexta temporada do The Voice Brasil, em 2017.