Dancing Queen! - o Musical ocorre em duas sessões neste sábado

Dancing Queen - o Musical, uma adaptação do filme Mamma Mia estrelado por Meryl Streep e Amanda Seyfried. Duas sessões irão ocorrer no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), às 16h e 19h30min, e os últimos ingressos seguem à venda pelo Sympla , a partir de R$40,00, também há opção de ingresso solidário, com doação destinada à Fundação Pão dos Pobres.

O musical conta a história de Donna, que com suas amigas, Tanya e Rose, performam na banda Donna and the Dynamos. Elas conhecem três pretendentes irresistíveis e misteriosos, que se apaixonam por Donna e viram seu mundo de cabeça para baixo.

As músicas reúnem canções da banda pop sueca Abba, que embalou hits nos anos 1970 e 80. O roteiro foi escrito por Júlia Leiria, professora, atriz e produtora cultural, que já colaborou com outra adaptação da peça em 2016. Participam do elenco os artistas Daniel Merello, Érica Ribas, Felipe Vargas, Igor Dreher, Júlia Leiria e Marta Monaretto.