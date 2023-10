Garotos Podres e Cólera se apresentam no Bar Opinião neste domingo (22)

Garotos Podres e Cólera, que despontaram como pioneiros do punk rock em São Paulo no início da década de 1980, vão se apresentar juntos pela primeira vez por aqui neste domingo (22), no Opinião (rua José do Patrocínio, 834) a partir das 19h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla As bandas, que despontaram como pioneiros do punk rock em São Paulo no início da década de 1980, vão se apresentar juntos pela primeira vez por aqui neste domingo (22), no(rua José do Patrocínio, 834) a partir das 19h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 60,00.

Com quatro décadas de história e shows sempre enérgicos, o Garotos Podres aproveitará o seu retorno à capital gaúcha para mostrar algumas faixas do álbum Canções de Resistência e todos os seus hits, como Vomitaram no Trem, Papai Noel Velho Batuta, Garoto Podre e Subúrbio Operário.

Já o Cólera, que se tornou conhecido para além do circuito punk depois de gravar o clássico Pela Paz em Todo o Mundo (1986) e excursionar pela Europa, vai tocar algumas músicas que fazem parte do seu EP mais recente, chamado Está na Hora de Mudar!, e as suas canções que foram transformadas em hinos de protesto, como Medo, Pela Paz, Funcionários e Deixa a Terra em Paz!