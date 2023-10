Mostra 'A Cinemateca é brasileira' propõe um passeio pela história do cinema brasileiro

Em outubro, a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085) exibirá 19 filmes nacionais, com entrada franca, dentro da mostra itinerante A Cinemateca é brasileira. A programação conta com ícones do audiovisual produzidos no País, a exemplo do premiado documentário gaúcho dirigido por Jorge Furtado, Ilha das Flores (1989), que retrata a questão ambiental e da desigualdade social. A atração principal de abertura da mostra - que segue até o dia 1º de novembro - acontece às 19h30min desta sexta-feira, com exibição do clássico longa-metragem sertanejo Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), assinado por Glauber Rocha. A programação completa está no site da Cinemateca Capitólio. A sala de exibição conta com 164 lugares e as senhas devem ser retiradas na bilheteria da instituição, uma hora antes de cada sessão.

Antes de chegar em Porto Alegre, a mostra percorreu outras diversas cidades em vários estados do território nacional, como Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES) e Vila Velha (ES). Atualmente, o ciclo está em exibição simultânea nas cidades de Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB) e Recife (PE), e vai visitar espaços culturais e salas de exibição de Belém (PA), Brasília (DF), Brumadinho (MG) Canaã dos Carajás (PA), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e São Luís (MA). O evento faz parte do Projeto Viva Cinemateca, lançado em junho pela Cinemateca Brasileira, que reúne os grandes projetos da instituição voltados à recuperação de acervos, além da modernização de sua sede e infraestrutura técnica

De acordo com a diretora da Cinemateca Capitólio, Daniela Mazzilli, o objetivo da iniciativa é estreitar laços entra a Cinemateca Brasileira com instituições afins e apresentar parte da rica produção audiovisual realizada no País. Segundo ela, a curadoria considerou um seleto grupo de títulos importantes para a história do cinema brasileiro, incluindo outros sucessos, a exemplo das comédias O Pagador de Promessas (1962), Macunaíma (1969) e Dona Flor e seus dois maridos (1976), citando três filmes mais antigos. Entre os contemporâneos, alguns destaques são os dramas Central do Brasil (1998), Bacurau (2019) e Marte Um (2022).

"A mostra conta com filmes datados a partir de 1929, e traz um recorte do que é a preservação audiovisual no Brasil", comenta Daniela. A diretora da Cinemateca Capitólio afirma que, inclusive, a instituição gaúcha - que conta com um acervo de 60 mil itens relacionados ao tema - optou por exibir a programação especial em outubro, por se tratar de um período em que o tema ganha destaque em todo o País por conta de 27 de outubro, eleito pela Unesco como Dia Mundial da Preservação Audiovisual.

"Quem for conferir a programação irá se deparar com filmes de diferentes tempos, formatos, olhares: um passeio pela história do cinema brasileiro", garante Daniela. "São filmes mudos, curtas e longa-metragens, documentários, entre outros - emblemáticos e queridos pelo público - que chegam à tela do Capitólio com versões digitalizadas", pontua. Dentre as datas que prometem movimentar ainda mais o evento, Daniela cita o dia 28 de outubro (sábado), quando ocorrerá a exibição do cultuado filme de terror dirigido por José Mojica Marins (o Zé do Caixão), À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964). "Será uma sessão especial de Halloween, com início às 23h59min", sinaliza.

"Estamos muito felizes de receber esta mostra que vai comunicar muito bem com o público", emenda a gestora da Cinemateca Capitólio. Ela destaca que a instituição cumpre, em nível regional, o mesmo papel da Cinemateca Brasileira, ao preservar filmes gaúchos e também diversos outros materiais que resgatam a história da indústria audiovisual do Rio Grande do Sul e de outros estados. "Antes de se tornar referência de acervo e depósito de obras cinematografia gaúchas, a Cinemateca Capitólio contou com a consultoria da Cinemateca Brasileira, que teve papel fundamental no desenho do projeto dessa instituição", valoriza a gestora.

"Temos um papel importante, já que nosso olhar e recorte reconhece os agentes e as produções locais, uma vez que o Brasil é um país continental com diferentes cinematografias", avalia Daniela Mazzilli, ao frisar que a instituição trabalha totalmente vinculada à preservação e divulgação de filmes gaúchos, promovendo diariamente sessões de cinema e acesso à biblioteca do local, além de constantes cursos direcionados a profissionais da área.

Dentro da programação da mostra A Cinemateca é brasileira, o público ainda poderá conferir uma exposição sobre a história da Cinemateca Brasileira e a história do cinema nacional. Também acontecerá, no sábado, o debate Desafio da preservação e difusão dos acervos audiovisuais, que reunirá gestores das duas instituições para um bate-papo com a comunidade.